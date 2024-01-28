وزير العمل: هدفنا إصدار قانون عمل يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات

التقى حسن شحاتة وزير العمل ،مساء اليوم الأحد ،مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر “اللجنة” في “المجلس”،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ” الوزير ” حرصه على التواصل مع السادة النواب،لبحث قضايا العمل،والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص “طرفي العمل و الإنتاج”.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل رحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ ” الوزير” والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.

وقال الوزير أن “الوزارة” ،تعقد اجتماعات مع “اللجنة القانونية”، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار ” قانون جديد” يعالج القصور في القانون الحالي..وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات.