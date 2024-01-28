وزير العمل: استقلالية كاملة للمنظمات النقابية ودور الوزارة إداري فقط

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب “الحكومة وأصحاب الأعمال.

والتقى وزير العمل ،مساء اليوم الأحد ،مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر “اللجنة” في “المجلس”،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال إن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط ،وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات..موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية ،كشركاء في العمل والتنمية ..

حضر اللقاء عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة وبعض النواب بالبرلمان منهم : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة ، وأعضاء اللجنة :عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، وولاء التميمي ، وإحسان شوقي، وسيد نصر، ود. ألفت المزلاوي، ومايسه عطوة ، ومنيرة الأشقر، ونشوى الشريف، وعلي أحمد علي ..وممثلي بعض الجهات المعنية : سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وصالح شلبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن ، والمستشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية..كما حضر اللقاء من جانب وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي ، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.