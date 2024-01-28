مدير مكتبه مصر بدمنهور: اشتراكات مجانية وكود إتاحة ودورات تدريبية لذوي الاعاقة 

أكد ” أحمد صبري” مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور؛ أن مكتبات مصر العامة بمحافظة البحيرة مطبق بها كود الإتاحة بشكل كبير، مشيرا إلى أن اشتراكات المكتبة مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة…جاء ذلك خلال ورشة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم التى نظمها المجلس اليوم بمحافظة البحيرة

أضاف “مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور” أن المكتبة أتاحت العديد من الدورات التدريبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة كدورات اللغة الإنجليزية، وكذلك عدد متنوع من الأنشطة الثقافية وأنشطة التمكين، إلى جانب تعليمهم لغة الإشارة، وتدريبهم على المشغولات اليدوية، لافتًا إلى أنه يوجد قاعة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكتبة..