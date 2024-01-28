مديرة وحدة التضامن بالبحيرة : رفع قيمة الدعم المادى كرامة من 450 إلى 560 جنيها 

أكدت الدكتورة” فايزة زايد” مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة؛ أن وزارة التضامن لا تدخر جهدًا في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وفرت الوزارة الدعم المادي “كرامة” لهم، وخصصت لكل أسرة بحد أقصى كارت واحد من الدعم المادي “تكافل”، وثلاثة كروت من الدعم المادي “كرامة”، لافته إلى أن الوزارة قامت برفع قيمة الدعم المادي من ٤٥٠ إلى ٥٦٠ جنيه..جاء ذلك خلال ورشة تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة التى نظمها المجلس القومي لذوي الاعاقة بالمحافظة

أوضحت مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة أن وزارة التضامن هي الجهة المنوطة بإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل وزارة الصحة وصدر لهم تقرير طبي بإستحقاقهم لهذه البطاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أعفت أصحاب الإعاقات الشديدة من إجراء القومسيون الطبي، واقتصرت حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة في إجرائين الأول تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومية أو إحدى المستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، والثاني التقييم الوظيفي.

أشارت إلى أن محافظة البحيرة بها ١٠ مراكز تأهيل، وسيتم إفتتاح اثنين آخرين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن برنامج “وعي” يحتوي على ١٢ محور من ضمنهم محور التدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن وزارة التضامن تعمل على إنشاء مركز التأهيل الشامل الذي يحتوى على وحدات التدريب على لغة الإشارة وطريقة برايل والتوعيه، وهو مازال تحت الإنشاء حتى الآن.