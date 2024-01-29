وزارة الصحة تحذر من تناول أدوية نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية دون اللجوء للطبيب 

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من خطورة تناول الأدوية بشكل مباشر عند الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا الموسمية وشددت على ضرورة اللجوء للطبيب عند الشعور بوجود أعراض.

وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من تشابة أعراض نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية إلا أنهما مرضان مختلفان ولكل منهما أسبابه المختلفة ويصعب على الشخص العادي التفريق بينهما

وأضافت أن نزلة البرد هي فيروس يصيب الجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة، بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتهاب في الحلق.. مشيرة إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح والعديد من الصيدليات