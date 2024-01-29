رياضة النواب توصي بتخصيص 2000 متر لإنشاء مركز شباب الجمهورية الجديدة بروض الفرج

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لهيئة الأوقاف المصرية بشأن تطبيق نظام الاستبدال لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة بمنطقة روض الفرج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن استقطاع مساحة 2000م2 من أرض حديقة روض الفرج بنظام الاستبدال لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة بحي روض الفرج.

واكد النائب محمد راضي أن الأرض المقام عليها مركز شباب الجمهورية الجديدة (الحضري سابقًا) تحت ولاية وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى وجود قطعة أرض ولاية محافظة القاهرة ومخصصة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بمساحة 4646م2 وكذلك أرض حديقة روض الفرج ولاية وزارة الأوقاف بجوار مركز شباب الجمهورية الجديدة، وطالب سيادته بإبدال مساحة 2000 متر من أرض حديقة روض الفرج التابعة لوزارة الأوقاف بالأرض المخصصة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بذات المساحة وذلك بنظام الإبدال طبقًا للبروتوكول الموقع بين مجلس الوزراء وهيئة الأوقاف المصرية بشأن تعويض نظام الإبدال المقرر بهيئة الأوقاف المصرية.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة بأنه لا مانع لدى الوزارة في حالة موافقة هيئة الاوقاف على استقطاع مساحة الأرض لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة.

كما أفاد المهندس مجدي إبراهيم غنيم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الاوقاف ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه لا مانع لدى هيئة الأوقاف في هذا الشأن وسوف ننتهي من نظره في أقرب اجتماع لهيئة الأوقاف.

كما أوصت اللجنة بوجود مخاطبة رسمية بما يفيد بتخصيص محافظة القاهرة قطعة أرض بمساحة 4646 م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالنعيم حامد، بشأن عدم إعادة هدم وبناء مركز شباب التبين الكائن بمنطقة مساكن التبين بحلوان.

وأفاد الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بأن مركز شباب التبين مقام على مساحة 5200م2 وعدد أعضائه 5042 عضوًا ويتكون من مبنى إداري وبه ملعب سباعي وآخر خماسي وحمام سباحة بنظام حق الانتفاع ونادي لتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الوزارة قامت بدعم المركز في عام 2020 بعدد من الأدوات الرياضية لممارسة أنشطته الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن المركز قد يحتاج إلى رفع كفاءته وليس هدمه مؤكدًا في السياق ذلته أنه لم يرد أي مخاطبات لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بشأن هدم وإعادة بناء مركز شباب التبين حتى تاريخه.

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بأية مخاطبات رسمية لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة تخص مركز شباب التبين وذلك حتى يتمكن من متابعة كل ما يخص المركز موضوع طلب .