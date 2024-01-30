قومي المرأة يواصل تدريب السيدات على برنامج ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة 

يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا ، بقرى محافظة أسيوط والوادى الجديد وبنى سويف ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.