حبس المتهم فى واقعة الاعتداء على طبيب المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق

تواصل النقابة العامة للأطباء متابعة تحقيقات النيابة في واقعة الاعتداء على طبيب المطرية حيث قررت النيابة العامة ا حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق وإخلاء سبيل ممرضة الرعاية المركزة من سرايا النيابة.

ووجّهت النيابة للمعتدي تهمة استعراض القوة واحداث اصابات بالطبيب تحتاج لعلاج أكثر من ٢١ يوم والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.

حضر التحقيق المستشاريين القانونين لنقابة أطباء القاهرة و نقابة أطباء مصر و هيئة المستشفيات التعليمية.

كما يتابع مجلس النقابة تطورات الحالة الصحية للطبيب الذى خضع لجراحة عاجلة في المخ ،مؤكدا استقرار حالته الصحية.حيث تعرض الطبيب لنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وعظام الترقوة نتيجة تعدى أحد أقارب مريض رفض الطبيب دخول زوجته لزيارته.