قومى المرأة يناقش سبل حماية النساء من التهديد والابتزاز الإلكترونى بمعرض الكتاب 

فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي انطلقت تحت شعار “نصنع المعرفة .. نصون الكلمة” عقد المجلس القومى للمرأة، ندوة حول ” حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكترونى”.

أكد المستشار أحمد النجار أن الهدف من انعقاد الندوة توعية الفتيات عن الحماية من الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكترونى وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وأركان تلك الجرائم وأشكالها المتنوعة ، وكيفية الابلاغ عندما تتعرض الفتاة لأحد اشكال الجرائم الإلكترونية وأهمية وضرورة الابلاغ عن الشخص المبتز .

واستعرض النجار، جهود المجلس فى حماية المرأة والفتاة من الجرائم الإلكترونية وانواع الجرائم بصفة عامة والعقوبات التى تصدر بحق الجانى ،مشددا على أهمية توعية الفتيات فى سن المراهقة تحديداً المعرضات لتلك النوعية من الجرائم مؤكدة على أهمية توعية الأهالى بكيفية التعامل مع بناتهم فى حالة تعرضهن لهذه النوعية من الجرائم الإلكترونية بحقهن

وأضافت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، أن قضية “التهديد الالكترونى والابتزاز للسيدات”، أحد القضايا المهمة والمنتشرة بشكل كبير، حيث تناولت أشكال القضايا التكنولوجية بشكل عام وليس التهديد الالكترونى فحسب ،و استعرضت خدمات مكتب شكاوى المرأة ووسائل التواصل المختلفة واليات تلقي البلاغات والشكاوى .

وقدمت بعض الإرشادات التى يجب أن تتابعها الفتيات وخصوصاً من يتعرضن لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية وضرورة الحفاظ على الدليل ليكون سبب الإدانة على الجانى و طالبت من الفتيات أن يتشجعن ويقدمن على الإبلاغ وضرورة ألا يتم إيهام الضحية بأنها السبب فى وقوعها فى تلك الجريمة الإلكترونية ، وتناولت جهود التوعية التى يقوم المجلس والتى تتضمن حملات توعية بالجامعات والحملات الميدانية والحملات التى تقدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بجانب تواجد لجنة رصد دراما رمضان التى تلقى الضوء على العنف فى الأعمال الدرامية المصرية.

شهد اللقاء حضور كثيف من الفتيات بجانب تواجد عدد من الاعلاميات والمهتمات بقضية الابتزاز الالكترونى وهو ما يعكس أهمية القضية للفتيات والسيدات بشكل خاص ومرحلة المراهقة والشباب بشكل عام .