أُمم آسيا 2023.. الأردن يواجه طاجيكستان وأستراليا تصطدم بكوريا الجنوبية بربع نهائى البطولة

تقام اليوم مباراتان فى اطار مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس أُمم آسيا 2023، والتى تُقام فى قطر، وقد انطلقت منذ قليل المباراة الأولى فيما بين منتخب الأردن ونظيره منتخب طاجيكستان، ولازال التعادل هو سيد الموقف حتى الآن، فى اللقاء الذي يجرى على استاد أحمد بن علي، أما القاء الثانى فسيكون فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة بين منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية.

الأردن فى مواجهة طاجيكستان

ويتسلح منتخب الأردن بالدعم الجماهير العربى الكبير الموجود في قطر، خاصة بعد خروج العديد من المنتخبات العربية، ويأمل في مواصلة مسيرته بعد الأداء المميز الذى يقدمه منذ بداية البطولة وأصبح أحد المرشحين لتحقيق اللقب.

ونجح الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن في قيادة النشامى للتأهل من المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف، ثم الإطاحة بالعراق في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، بدأ منتخب طاجيكستان البطولة بشكل ضعيف عندما سقط في فخ التعادل مع الصين بدون أهداف، ثم الهزيمة من قطر بهدف نظيف، قبل أن يفوز على لبنان بهدفين مقابل هدف، ويتأهل كوصيف للمجموعة الأولى، ويطيح بمنتخب الإمارات بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى.

أستراليا ضد كوريا الجنوبية

يصطدم منتخب أستراليا في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمنتخب كوريا الجنوبية على استاد الجنوب، في إطار منافسات ربع نهائي كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.

تأهل منتخب أستراليا لدور ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز الكبير على منتخب إندونيسيا برباعية نظيفة، فيما جاء تأهل كوريا الجنوبية بعد الفوز على منتخب السعودية 4/ 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ونجح منتخب استراليا في التأهل متصدرا مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الهند بهدفين نظيفين وعلى سوريا بهدف نظيف، ثم التعادل مع أوزبكستان بهدف لمثله، والإطاحة بمنتخب إندونيسيا في دور الـ16.

وأكد جراهام أرنولد مدرب أستراليا، أن مواجهة كوريا الجنوبية تشبه المعركة الكروية نظرا للقوة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الكوري الجنوبى، ولكننا لدينا نقاط قوة نسعى لاستغلالها من أجل الإطاحة بكوريا والتقدم إلى نصف النهائي.

في المقابل، يسعى الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، إلى مواصلة طريقه نحو نصف النهائي بعد الإطاحة بمنتخب السعودية من البطولة، وطالب لاعبيه بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل استمرار خطواته نحو اللقب.

ونجح منتخب كوريا في التأهل من مجموعته بعدما احتل الوصافة خلف البحرين، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الأردن بهدفين لمثلهما، وأخيرا التعادل مع ماليزيا بثلاثة أهداف لمثلها، قبل الإطاحة بالسعودية بركلات الترجيح من دور الـ16.