ميكالي الأقرب لخلافة روي فيتوريا في قيادة منتخب مصر

بعد الخروج المًهين والمتوقع لمنتخب «الفراعنة» من العُرس الإفريقى المفضل، كما كان متوقع من خبراء الكرة وخبراء التحليل الكُروى فى مصر، كثُرت التكهنات والتوقعات من شبكات القنوات الاخبارية الرياضية، وكذلك معظم المواقع التى تهتم بالرياضة المصرية، وبدأ الحديث من الآن عن الترشيحاتوالتوقعات الأقرب لخلافة المدير الفني لمنتخب مصر الأول البرتغالى روي فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

وأصبح رحيل روى فيتوريا مطلب جماهيرى، بل امتد الأمر إلى أن وصل لداخل اتحاد الكرة، والذى يتردد بين جنباته أن هناك انقسامات حول استمرار أو اقصاء فيتوريا، لدرجة أن هناك اقتراعًا جرى بين أعضاء المجلس حول استمرار المدير الفنى من عدمه، بعد الخروج المبكر من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 للبطولة.

ويتردد الآن بحسب ما ذكرته الشبكات الإخبارية، أن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي، بات هو الأقرب لتولي قيادة المنتخب الأول خلفًا لروي فيتوريا، خاصة بعد الفشل الذى مُنى به اتحاد الكرة في إقناع روي فيتوريا بالتنازل عن الشرط الجزائي بـ 600 ألف دولار والرحيل بشكل ودي عن قيادة الفراعنة.

ويذكر أن اجتماعًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة سيُعقد يوم «الأحد» المقبل، لحسم الموقف من استمرار فيتوريا في قيادة منتخب مصر أو رحيله، إضافة إلى مناقشة ملف خروج المنتخب من أمم إفريقيا.

ويُذكر أن عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة، لا ينص على رحيله في حال فشل تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2023، فيما يتم فسخ العقد تلقائيًا حال فشل التأهل لمنافسات بطولة كأس العالم 2026 المقبلة المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك أيضًا.