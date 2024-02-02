أُمم آسيا 2023.. الأردن سطر التاريخ عبر طاجيكستان إلى نصف نهائى البطولة

حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا بوصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي، لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي اليوم «الجمعة»، في العاصمة القطرية الدوحة، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا.

وبصعوبة بالغة يتأهل منتخب «نشامى» الأردن، إلى الدور نصف النهائي لمواصلة مغامرته في بطولة كأس آسيا 2024، وجاء هدف الفوز التاريخي لمنتخب «النشامى» الأردني بـ«هدف ذاتى»، سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 66 من زمن اللقاء، بعد ضربة رأسية من عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن.

وبهذا الفوز، يصل منتخب الأردن إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز الصعب على منتخب طاجيكستان، وكان أبرز إنجازات منتخب الأردن، هو الوصول إلى الدور ربع النهائي في 3 مرات من قبل.

وكان منتخب الأردن، قد فاز على العراق بثلاثية مقابل هدفين، بريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، فيما كان منتخب طاجيكستان، قد فاز على الإمارات بركلات الترجيح في مباراة دور الـ16.

ويواجه منتخب الأردن، الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا.