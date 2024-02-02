وفد مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة يشيد بجناح القومى للمرأة بمعرض الكتاب

واصل المجلس القومى للمرأة، إستقبال ضيوف المعرض وزائريه فى الجناح المخصص له فى منطقة b54 بقاعة ٣ فى معرض الكتاب ، وذلك فى إطار الدورة ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تحت شعار نصنع المعرفة .. نصون الكلمة ”

استقبل جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال 55 ، الدكتور راستين زركر مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، والسيد ويليام كوبيكى المدير الميداني لمكتبة الكونجرس الأمريكية بالقاهرة.

وأبدى ممثلو مكتبة الكونجرس بالقاهرة إعجابهم بالاصدارات السنوية التي يصدرها المجلس، وقام فريق عمل المجلس بإهداء مكتبة الكونجرس نسخة من أحدث المطبوعات التي يصدرها المجلس القومى للمرأة .

و أشاد ممثلو المكتبة بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية و بجودتها التى صنعت بأيدي فتيات وسيدات متميزات.

وأهدى المجلس ممثلى مكتبة الكونجرس الأمريكى للقاهرة، بعض الهدايا العينية من منتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فيما أعرب ممثلو مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة عن إعجابهم الشديد بعقد ورش تدريبية لتعليم الفتيات والسيدات زائرات المعرض بعض الحرف اليدوية مثل الرسم على الخزف وعرائس القفاز وصناعة الصابون داخل الجناح خلال فترة انعقاد المعرض.