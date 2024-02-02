القومي للطفولة والأمومة: ١٠ آلاف زائر استفادوا من أنشطة المجلس خلال مشاركته بمعرض الكتاب 

إقبال كثيف من المواطنين والأطفال على جناح المجلس القومي للطفولة والأمومة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بالجناح المخصص له A13 المتواجد بقاعة الطفل، حيث شارك في هذه الأنشطة أكثر من ١٠ آلاف زائر منذ بداية المعرض وحتى الآن.

وينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الأنشطة التفاعلية للأطفال وأسرهم، كنشاط اعرف حقك باستخدام اللعبة الحقوقية السلم والأعيان حيث يتعرف الطفل على حقوقه الأساسية من خلال الألعاب الترفيهية المبسطة، فضلا عن أنشطة الرسم والتلوين، كما يتم تنفيذ دوائر الحكي وهي إحدى أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي .

ويعقد المجلس العديد من ندوات التوعية للأهالي والأسر المترددين على المعرض والتي تتضمن العديد من الموضوعات التي تهم الأسر المصرية والتربية الإيجابية وأعم وسائل التربية البديلة عن العنف، فضلا عن الاستخدام الآمن للإنترنت وكيفية حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها حال استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي

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