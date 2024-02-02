رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مستشفى فقيه فى دبى ويبحث سبل التعاون و تبادل الخبرات

قام الدكتور أحمد السبكي ،رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية إلى مستشفى فقيه في دبي، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى فقيه، هي أحد أكبر منشآت الرعاية الصحية في دبي، وتتميز بتقديمها خدمة طبية ترتكز على 3 محاور أساسية، وهي “الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، والبيئة العلاجية، والنهج الأكاديمي”، كما تتميز بأنها مستشفى ذكية رقمية بالكامل تقدم نموذجًا في الرعاية الصحية من أفضل النماذج عالية الجودة في الرعاية الصحية وتحقق أفضل النتائج الممكنة لمرضاها من خلال التكنولوجيا الذكية والقوى الأكاديمية.

وبحث السبكي خلال الزيارة سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في مصر ومستشفى فقيه، ودراسة عمل توأمة وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بهدف نقل الخبرات المهنية والعلمية والتكنولوجية المتقدمة للمستشفيات.

وأكد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والرعاية الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين معها ومواكبتها أحدث المعايير والتطورات التكنولوجية العالمية.