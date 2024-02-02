كأس آسيا 2023.. كوريا الجنوبية تضرب موعدا جديدا مع الأردن في نصف نهائي البطولة

بريمونتادا أكثر من رائعة، عادت كوريا الجنوبية من بعيد مرة أخرى واستطاعت أن تحول تأخرها بهدف أمام أستراليا، في الوقت بدل الضائع، قبل أن تقضي عليها بهدفين مقابل هدف، بعد أن لعبا 30 دقيقة على شوطين في مباراة مثيرة، اليوم “الجمعة” على استاد الجنوب، في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

أحرز المنتخب الأسترالي هدفه الوحيد فى اللقاء، عن طريق مهاجم الوحدة السعودي كريج جودوين فى الدقيقة 42 من زمن الشوطالأول.

وفى الوقت بدل من الضائع، وتحديدا فى الدقيقة “90+6” تمكن المنتخب الكورى من إدراك التعادل، عن طريق مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هوانج هي تشان، من ركلة جزاء، لتلعب وقتا اضافيا مدته 30 دقيقة على شوطين، سجلت خلاله هدف الفوز عن طريق قائدها توتنهام الإنجليزي هيونج مين سون من ركلة حرة رائعة فى الدقيقة (104) من الشوط الاضافى الأول، لينتهى اللقاء بفوز كورياالجنوبيةعلى أستراليا.

وبذلك، جددت كوريا الجنوبية الموعد مع الأردن يوم “الثلاثاء” المقبل، في نصف نهائي كأس آسيا.

وكان المنتخبان قد التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة حينها بالتعادل 2-2.

وفي وقت سابق اليوم “الجمعة”، بلغ الأردن الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على طاجيكستان بهدف نظيف على استاد محمد بن علي.

وسجل مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف بالخطأ في مرمى فريقه، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية بمدافع الأردن عبدالله نصيب وتحولت إلى الشباك.