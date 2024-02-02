أمم إفريقيا 2023..منتخب نيجيريا أول المتأهلين لنصف نهائى أمم أفريقيا بهدف ضد أنجولا

انتهى منذ قليل اللقاء الذي أقيم بين منتخبي نيجيريا وأنجولا في لقاء ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، بتأهل منتخب نيجيريا الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد الفوز على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم “الجمعة”، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا فى كوت ديفوار وتستمر حتى يوم 11 من الشهر الجارى.

جاء هدف المباراة الوحيد لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 41 عن طريق أديمولا لوكمان.

وكان الحكم عيسى سى، قد ألغى هدف لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 75 بداعى التسليل عن طريق فيكتور أوسيمين عقب الرجوع الى تقنية الفار.

وبهذه النتيجة، ينتظر منتخب نسور نيجيريا موعدا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وستنطلق المباراة في العاشرة مساء غد “السبت” على ملعب تشارلز كونان، بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية في آخر مباريات ربع نهائي البطولة الإفريقية العريقة.