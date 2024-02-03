كأس أمم إفريقيا 2023.. الكونغو الديمقراطية تعبر غينيا بثلاثية مقابل هدف وتتأهل لنصف نهائي البطولة

انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية مساء أمس “الجمعة”، تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا بنتيجة 3-1 بملعب “الحسن واتارا” في أبيدجان.

وتمكن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من تحويل نتيجة اللقاء، حيث كان متأخرا بهدف ثم تمكنت من التعادل ثم الفوز في النهاية 3-1 على غينيا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2024، وتأهلت للدور المقبل حيث ستلعب أمام الفائز من المواجهة المقبلة بين منتخب ساحل العاج ونظيره المالي.

وكان منتخب غينيا قد تقدم بهدف للاعبه بايو من ركلة جزاء أحتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال، في الدقيقة 21.

بعدها ينشط لاعبي الكونغو ليدركوا هدف التعادل في الدقيقة 27، عن طريق اللاعب شانسيل مبيمبا مدافع نادي مرسيليا الفرنسي، بعدها أدرك لاعبوا المنتخب الكونغولى هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 65، نفذها لاعب الكونغو ويسا، واختتم الكونغو بهدفا ثالثا سجله اللاعب ماسواكو من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 82.

بهذا الفوز يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور المقبل، الفائز من المباراة بين ساحل العاج ومالي التي ستجري “السبت” في بواكي.