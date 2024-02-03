وزيرة الثقافة تشيد بجناح القومى للمرأة فى معرض الكتاب

زارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال 55.

و أشادت وزيرة الثقافة باصدارات ومطبوعات المجلس التى صدرت خلال السنوات الأخيرة لما يضمه من مجموعة من الإصدارات المتنوعة وطرح الموضوعات التي تسلط الضوء على قضايا المرأة

وأشادت وزيرة الثقافة بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية و إعجابها بتنوع تلك المنتجات التى تعبر عن التراث المصرى والحضارة المصرية والتى صنعت بأيدي سيدات رائعات من مختلف محافظات مصر.