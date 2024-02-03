الطبيب الاديب ضيف حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط الخميس القادم   

يستضيف البرنامج الاسبوعى حدوتة مصرية، على شبكة الشرق الأوسط، دكتور أحمد سلامة، أستاذ الأمراض الباطنية والطبيب الكاتب الاديب ، وحوار القيم والأخلاق والطب والأدب والفن والثقافة ويتحدث عن مشوار حياته وتعليمه وتخرجه وعمله داخل وخارج مصر وعن مؤلفاته وعلاقته برؤساء مصر وبموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وبالكاتب الكبير الراحل صلاح منتصر وعن تجربته في الحياة ، البرنامج يذاع يوم الخميس القادم الموافق ٨ فبراير الجارى، فى تمام العاشرة مساء من اعداد وتقديم أحمد إبراهيم

تجدر الإشارة إلى أن ‏ “حدوتة مصرية” برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى ؛ ‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm أو 774 am وعلى النايل سات تردد 11765 .

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