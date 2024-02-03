نيفين عثمان: نتطلع إلى إعلام صديق للطفل يراعي حقوقه و ينصت إلى أفكاره ومشاعره

أكدت المهندسة” نيفين عثمان” الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن هناك عدة معايير تضبط ظهور الطفل في الإعلام والدراما أو حال انتاج مواد إعلامية تخاطب الطفل، كاحترام كرامته في جميع الظروف، وأن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل حاليا أو مستقبلا، وأن يكون الإعلام صديقا للطفل بأن ينصت له وإلى أفكاره ومشاعره، بأن يقوم الإعلام على أساس مراعاة الطفل وجدانيًا وجسمانيًا وعلاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة…جاء ذلك خلال المعسكر التدريبي “للإبداع الفني والدرامي” الذي نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و منظمة يونيسيف، والذي استهدف 24 طفل في الفئة العمرية من 11 إلى 17 سنة من أربع محافظات وهم “أسوان، قنا، البحيرة، القاهرة” لتوعيتهم بحقوقهم في الإعلام والدراما.

وأكدت “عثمان ” على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى إلى تمكين الطفل في شتى المجالات والتي من ضمنها تشجيع الأطفال على الأعمال الإبداعية ولاسيما في الدراما والإعلام، معربة عن سعادتها بالمشاركة المتميزة لهؤلاء الأطفال والأعمال التي نفذوها خلال فترة المعسكر.

وأضافت “عثمان” أنه لابد وأن تتفق لغة الإعلام مع الطفل من حيث المستوى العمري والاجتماعي والثقافي بشكل يضمن عدم سوء الفهم أو التنمر والسخرية منه، فضلا عن تخصيص مساحة لمناقشة القضايا التي تخص الطفل كنبذ العنف بكل أشكاله الجسدي والنفسي، فضلا عن ضمان حرية الرأي لكل طفل والمساواة وعدم التمييز.

تضمنت ورشة العمل محاضرات خاصة بحقوق الطفل في الإعلام، وكيفية مراعاة حقوق الأطفال في المواد الإعلامية سواء المشارك فيها الطفل أو المقدمة له، فضلا عن عرض بعض المواد الإعلامية لنقدها وبيان ماهو إيجابي وسلبي، كما تم تقسيمهم إلى مجموعتين لتنفيذ بعض المشاريع كتصميم إعلان لسلعة أو كتابة سيناريو درامي على أن يتضمن مبادئ حقوق الطفل الأساسية التي تم تدريبهم عليها.