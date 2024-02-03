أحمد طه  : مصر قادرة علي المنافسة إقليميا ودولياً في سوق السياحة العلاجية  

أكد د.”أحمد طه” رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، أن مصر قادرة ومؤهلة بقوة للمنافسة إقليميا ودوليا في سوق السياحة العلاجية والإستشفائية، خاصة بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والتي أحدثت تغيراً كبيراً في صورة المنظومة الصحية المصرية.

وأشار طه إلى أن شرط حصول المنشآت الصحية على الإعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الإعتماد والرقابة الصحية قبل انضمامها للمنظومة الجديدة يعد نقطة الانطلاق لدفع عجلة قطاع السياحة الصحية حيث تلبي احتياجات طالبي خدمات السياحية العلاجية من خلال توفير الكوادر البشرية عالية الكفاءة، والبنية التحتية المتطورة والمرافق الصحية الحكومية والخاصة القادرة على تقديم خدمات طبية متنوعة وبمستويات جودة عالية لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن جودة الخدمات الصحية هو أحد أهم المتطلبات التي يبحث عنها المريض الدولي …جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء للإعلان عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي تطبيقات السياحة الصحية المصرية والمقرر انعقاده في الفترة من ٢-٣ مارس ٢٠٢٤ وذلك لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية والاستفادة منها لتصبح مصر قبلة السياحة الصحية عالميا.

أوضح د.أحمد طه، أن حصول المنشأة الصحية على شهادة اعتماد جهار المعتمدة دوليا من الاسكوا، وشهادة التميز في السياحة العلاجية “GAHAR- TEMOS ” يعد عامل جذب هام للمريض الدولى ويعطي الثقة في مستوى تميز الخدمة الطبية المقدمة وتطابقها مع أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية والعلاجية العالمية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر على خريطة السياحة الصحية الإقليمية والدولية وإعتبارها واجهة سياحية وطبية موثوقة، بما يزيد من إقبال السائحين والمستثمرين على حد سواء، ويساعد على زيادة الدخل القومي ويمثل مصدر للعملة الأجنبية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، إلى أن قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية يحظى باهتمام عالمي حيث يتوافد عليه مابين ٦٠- ٧٠ مليون سائح على مناطق السياحة الصحية العالمية سنويا، ويقدر حجم الانفاق ب ٨٠ مليار دولار سنوياً، لذلك نجد ضرورة ملحة لسرعة البدء في تنفيذ خطة وطنية لدخول مصر ضمن هذا القطاع ولتجد مكانها المناسب في الريادة بما حباها الله به من موقع جغرافي فريد يتوسط العالم ومن امتلاكها للعديد من المناطق السياحية والأثرية والاستشفائية المتنوعة، وكذلك بما يمتلكه القطاع الصحي من بنية تحتية متطورة، وبما يتمتع به كوادرها الطبية من سمعة اقليمية ودولية طبية متميزة.