كأس آسيا  2023.. إيران تفجر المفاجأة وتُطيح باليابان وتصل لـ«مربع البطولة الذهبى»

حجز المنتخب الإيرانى مقعده في نصف نهائي كأس آسيا، بعدما حول تأخره بهدف أمام منتخب اليابان، وفاز عليه في وقت قاتل،بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

تقدم للمنتخب الياباني لاعبه هيديماسا موريتا، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، فيما رد المنتخب الإيراني الصاع صاعين في الشوط الثاني، بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، محمد موحبي، وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين 5، 90+ 5 من ضربة جزاء على الرتيب،

وسينتظر منتخب إيران الفائز في المباراة التي ستجمع منتخب قطر صاحب الأرض وحامل اللقب، ونظيره المنتخب الأوزبكي، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضًا، على استاد البيت بمدينة الخور.