أُمم آسيا 2023.. «العنابى» إلى «المربع الذهبي» بقيادة حارسه «برشم»

خطوة أخرى، يقترب بها «العنابى» من الاحتفاظ بلقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأوزبكي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وكان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ«هدف ذاتى» سجله حارس المرمى الأوزبكي أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ورد لاعب خط الوسط الأوزبكي أوديلجون خامروبيكوف بهدف التعادل لبلاده في الدقيقة 59 من الوقت الأصلي للقا، ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، لم يسفرا عن أي هدف.

ولكن “العنابي” القطري تمكن من حسم نتيجة المباراة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد البيت بمدينة الخور القطرية.

حيث أنقذ مشعل برشم حارس مرمى قطر 3 ركلات ترجيحية، ليمنح بلاده بطاقة التأهل الى نصف نهائي كأس آسيا، بالفوز على أوزبكستان 3-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، السبت.

وبهذا الفوز تلتقي قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة مع إيران يوم «الأربعاء» القادم، فيما يتجدد اللقاء في نصف النهائي الآخر بين الأردن وكوريا الجنوبية يوم «الثلاثاء» المقبل.