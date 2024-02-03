أمم إفريقيا 2023.. الأفيال إلى نصف النهائى بعد الفوز على مالى

انتهى منذ قليل اللقاء الذي جمع بين منتخبي كوت ديفوار ومالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ساحل العاج 2023، حيث انتهى اللقاء بينهما بفوز منتخب «الأفيال» بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب السلام بمدينة «بواكيه» فى كوت ديفوار.

بدأ منتخب مالى بالتسجيل فى الدقيقة 71 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نيني دورجيليس، فيما تعادل منتخب «الأفيال» في الدقيقة 89، عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويتم احتساب وقت اضافى مدته 30 دقيقة على شوطين.

ومر الشوط الأول الإضافى دون احراز أى هدف لفريقين، وفي الشوط الإضافي الثاني سجل منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 121، هدف قاتل عن طريق اللاعب عمر دياكاتيه.

وستُقام مباراة منتخب كوت ديفوار أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير 2024، على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.