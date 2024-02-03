الأهلي وافق على شرط سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد بسام

من جديد عاد مسؤولوا الكرة بالنادي الأهلي للتفاوض لضم حارس مرمى جديد، وذلك بعد مد فترة القيد الشتوي خلال الفترة الحالية.

مسؤولي الأهلى دخلوا في مفاوضات جادة مع سيراميكا كليوباترا، لضم الحارس محمد بسام لصفوف الأهلي خلال الأيام الجارية.

وكانت إدارة سيراميكا كليوباترا، قد اشترطت على الأهلى الحصول على خدمات اللاعب أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، إضافة إلى التعاقد مع مصطفى مخلوف حارس الفريق الشباب بالأهلي.

ووافق الأهلي على بيع مصطفى مخلوف إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي، ضمن صفقة محمد بسام في انتقالات الشتاء الحالي، وتجري مفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا للاتفاق على الصيغة النهائية، والمفاوضات المالية بشأن الصفقة.

وفي وقت سابق، طلب سيراميكا كليوباترا التعاقد مع مصطفى شوبير ضمن صفقة انتقال محمد بسام إلى الأهلي، إلا أن النادي الأحمر رفض هذا الطلب مما عطل الصفقة.

ويأتي قرار الأهلي بالتعاقد مع حارس جديد بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي، مع منتخب مصر، والتي سيغيب على إثرها لمدة 4 أشهر.