السبكي :نسعى لتحقيق أعلى قدر من الرضا بين منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل 

أكد الدكتور” أحمد السبكي” رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين بالخدمة الطبية المقدمة داخل منشآتها الصحية بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 91%.

وأشار إلى استقبال كافة الشكاوي والاستفسارات الخاصة بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال عدة قنوات تضمن التواصل الفعال مع المنتفعين، شملت مركز خدمة العملاء أو مركز الاتصال الآلي، مكاتب رضاء المنتفعين بكافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، ثم صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام المختلفة.

فيما أشار بيان مؤشرات الاستجابة لشكاوى المنتفعين إلى أنه تم الاستجابة الفورية لـ 99.9%من الشكاوى الواردة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال عام 2023، ،وأن نسبة إنجاز كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر كافة قنوات التواصل مع المنتفعين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، بلغت 97%، خلال عام 2023.

ورحب الدكتور أحمد السبكي بكل المقترحات التي من شأنها تحقيق أعلى قدر من الرضاء بين المنتفعين ، وبما يضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصري المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل،.

ومن جانبه، نوه الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، إلى الاستطلاع المستمر لآراء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل كافة منشآت الهيئة، عن جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل المنشأة، وذلك من خلال استبيانات لقياس مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة، سواء من خلال فريق رضاء المنتفعين داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، أو شاشات الاستبيان الذكية المنتشرة داخل منشآت الهيئة، والتي من خلالها يتم تقييم تجربة المريض ورحلته العلاجية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة