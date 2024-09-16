رئيس المجلس العربي للمياه : على الحكومات إعطاء الأولوية لأمن المياه ضمن أجنداتها الوطنية

‏قال دكتور محمود أبو زيد ، رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمته بالجلسة الافتتاحية المشتركة من المؤتمر العالمي للمرافق والمنتج العربي السادس للمياه ، إن التحديات التي نواجهها اليوم هائلة، ولكنها ليست مستعصية على الحلول وبالتصميم والإبداع والالتزام بالتعاون، يمكننا التغلب على هذه التحديات، مشددا على أن الإرادة السياسية والقيادة أمران لا غنى عنهما في هذا المسعى، مطالبا الحكومات أن تعطي الأولوية لأمن المياه ضمن أجنداتها الوطنية، بدعم من سياسات قوية وتمويل كاف والقيادة على جميع المستويات ــ المحلية والإقليمية والعالمية ــ تشكل أهمية بالغة في قيادة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التحدي العالمي بفعالية.

‏اضاف أبو زيد ، أن المنتدى العربي للمياه والمؤتمر العالمي للمرافق العامة ليسا مجرد حدثين تقليديين؛ بل إنهما حجر الزاوية للحوارات الحاسمة التي تجري داخل صناعات المياه والمرافق العامة حيث من المتوقع أن تعزز النتائج الناتجة التعاون والرؤى المشتركة، وتربط بين قطاعين لا غنى عنهما وهما عنصران أساسيان في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر ومن خلال توحيد هذه الصناعات، فإننا ندفعها نحو رؤية جماعية – رؤية حيث تلعب المياه والمرافق العامة دورًا أساسيًا في تعزيز المرونة والازدهار العالميين ودعماً لهذا النشاط، سيتم تنظيم معرض يضم أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة في جميع أنحاء النظام البيئي للمياه يجتمعون معًا لعرض التقنيات والحلول التي تدفع التقدم وتشكل مستقبل قطاع المياه ويوفر المعرض الوصول المباشر إلى الممولين والشركاء التجاريين، وبالتالي تسهيل فرص النمو الجديدة.

وأكد ابو زيد ، انه من الضروري أيضاً أن نعالج هذا الخلل من خلال حلول مبتكرة وفعّالة في مجالات رئيسية مثل إدارة المياه، والبنية الأساسية الذكية، وتوليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها، فضلاً عن تحسين ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، لأن التركيز القوى على التميز التشغيلى والتعاون الملتزم من جميع الأطراف أمر ضروري للمساهمة بشكل فعال وتحقيق التقدم المستدام.