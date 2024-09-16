انطلاق فاعليات اليوم الأول من “المنتدى العربي السادس  للمياه” برعاية المجلس العربي للمياه

انطلقت، اليوم، فاعليات اليوم الأول من “المنتدى العربي السادس للمياه”، تحت رعاية المجلس العربي للمياه، جامعة الدول العربية، وبمشاركة كبار المسئولين والخبراء وممثلي الحكومات والهيئات العربية والدولية، لبحث أبرز الموضوعات الإقليمية الهامة المتصلة بالمياه، والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها لاستدامة المياه والحفاظ على أمن العرب المائي، ، وو ضع “خارطة طريق” نحو مستقبل مستدام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية المشتركة للمنتدى والمؤتمر العالمي للمرافق خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي وأكثر من 15 وزيرا و 1400 مندوب وخبير و 280 متحدثا في مجالات المياه والمرافق تأكيد قادة المنطقة على أهمية الحفاظ علي الأمن الغذائي والمائي العربي والتوسع مشاريع تحلية المياه باعتبارها ضرورة ملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وذلك مع زيادة انتاجية المياه وتحسين جودتها من خلال الحد من التلوث.

ويستهدف المؤتمر عرض أحدث الحلول والتقنيات المستقرة التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري بدعم التحول نحو مستقبل اكثر استدامة وكفاءة في قطاع المرافق، و تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في حوارات واقعية لمعالجة ندرة المياه واستنزاف موارد المياه الطبيعية العذبة، مع التركيز بشكل خاص على الموارد غير التقليدية للمياه، حيث يهدف المنتدى إلى جمع كافة الأطراف المعنية معاً؛ وفي الوقت المناسب؛ من أجل الشروع في تنفيذ نتائج القمة العالمية للمناخ.