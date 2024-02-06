اتحاد الكرة يغلق القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز اليوم

يستعد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم «الثلاثاء»، لغلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من يناير الماضى، واستمر حتى اليوم 6 فبراير، عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد «الأربعاء» الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم «الثلاثاء» 6 فبراير، بدلا من «الأربعاء» 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية «الخميس» 8 فبراير، بدلا من «الأربعاء» 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية «الأحد» 11 فبراير، بدلاً من «الأربعاء» 31 يناير.