حارس الأهلى الجديد يظهر فى المران مع الفريق لأول مرة

في مران فريق النادى الأهلى المُقام حالياً على ملعب التتش، ظهر محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الجديد لأول مرة بعد التعاقد معه منذ يومين رسمياً لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وكان الزنفلي قد تواجد في مباراة الأهلي الودية أمام سموحة التي أقيمت أمس «الاثنين»، على ملعب السلام وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف لكن الحارس الجديد لم يشارك في المباراة واكتفى بمتابعتها من خارج الخطوط.

فيما أعلن مدير التعاقدات أمير توفيق، قبل رحيله عن منصبه، تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء، وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

ويُذكر أن فريق الأهلى سيلتقي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.