الليلة.. سيراميكا يصطدم بـ«زعيم الثغر» فى نصف نهائي كأس الرابطة

فى السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يستضيف استاد الإسكندرية مواجهة مثيرة وصدام مبكر، عندما يحل فريق سيراميكا حامل لقب النسخة الماضية ضيفاً ثقيلًا على الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

فريق سيراميكا يدخل لقاء اليوم ومعه المدير الفنى للفريق أيمن الرمادي، للدفاع عن لقبه والتأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، وكان سيراميكا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على سموحة بثنائية نظيفة.

فيما يدخل فريق زعيم الثغر بقيادة مدربه طارق العشري، بعد الفوز في اللقاء الماضي على إنبي بثنائية نظيفة، ويطمح العشري فى الوصول بالفريق السكندري للنهائي، مستغلاً عاملى الأرض والجمهور للوصول إلى منصة التتويج، بعد الجلسة التي عقدها محمد مصيلحي رئيس النادي مع مدرب زعيم الثغر، والتي طالبه خلالها بالتتويج باللقب.