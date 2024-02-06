فى ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب.. سفيرات المحبة والسلام  يزرن جناحى القومي للمرأة  وحلايب وشلاتين 

اختتم اليوم الثلاثاء المجلس القومى للمراة مشاركته فى فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى انطلقت تحت شعار “نصنع المعرفة .. نصون الكلمة” والتى والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك للعام الثانى حيث زارت مجموعة من سفيرات المحبة والسلام للواعظات والراهبات بالمجلس القومى للمرأة جناح المجلس .

و أكدت “ايزيس حافظ” رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية على رغبة سفيرات المحبة فى زيارة جناح المجلس القومى للمرأة بهدف دعم المحتوى الثقافى والتعريفي فى المجتمع المصرى كأحد المهام الأساسية التى تم انشائها من أجله وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والتى ينبثق فى إطارها العديد من المشاركات الوطنية والاجتماعية والإنسانية .

و عبرت سفيرات المحبة والسلام على سعادتهن بالاصدارات و المطبوعات المعروضة من كافة المجالات العلمية والقانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية .

و أشادت “سفيرات المحبة والسلام ” أيضا بمنتجات “المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية” المتنوعة التى صنعت بايدى سيدات متميزات من مختلف محافظات مصر، من خلال التدريب بالمشاغل والوحدات الانتاجيه التابعه للمجلس ،و ابدين إعجابهن بورش الحرف اليدوية التعليمية الى يقدمها الجناح لزائرات المعرض من الفتيات

وفى ذات السياق قامت سفيرات المحبة والسلام بزيارة جناح حلايب وشلاتين وأبدين إعجابهن الشديد بمنتجاتهم المعروضة والتى تعبر عن التراث المصرى والتعريف بالتراث المصرى للأجيال القادمة بالإضافة إلى زيارة المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة.يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد أطلق مبادرة المحبة والسلام، التي تضم واعظات وراهبات وخادمات من وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث؛ لتنفيذ مجموعة من الأنشطة في القري التي تشملها مبادرة (حياة كريمة)، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنمية هذه القري وتحسين جودة حياة مواطنيها، وتعد تلك المبادرة هي الأولى من نوعها، عام 2017 ، بدعم من وزارة الأوقاف ورؤساء الكنائس المصرية الثلاث بهدف العمل المشترك لنشر قيم المحبة والسلام في ربوع الوطن من خلال المشاركة في اللقاءات التثقيفية والفعاليات الميدانية و حملات طرق الأبواب التي ينظمها المجلس