رسميا.. الاتحاد المصري يعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب “الفراعنة”

في بيان تم نشره عبر صفحته، على منصة «إكس» اليوم «الثلاثاء»، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، وسيأتى توأمه إبراهيم حسن مديرا إداريا”.

ويأتى تعيين حسام حسن على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا والذى تم توجيه الشكر له ولجهازه المعاون، على خلفية خروج منتخب «الفراعنة» من «كأس أمم إفريقيا 2023» من الدور ثمن النهائي.

وقد تولى حسام حسن تدريب عدد من الأندية المحلية أبرزها المصري، الإسماعيلي، الزمالك، بيراميدز، ومودرن فيوتشر، كما درب منتخب الأردن (2013-2014).

ولم يحقق حسام حسن أي لقب خلال مسيرته التدريبة حتى الآن، وإنجازه الأكبر كان الوصول بمنتخب الأردن إلى مباراة فاصلة على بطاقة التأهل إلى مونديال البرازيل 2014 للمرة الأولى في تاريخ «النشامى»، حيث خسر أمام الأوروغواي 0-5 ذهابا وتعادل معه سلبا إيابا في مونتيفيديو.

كان حسام حسن قد بدأ مسيرته كلاعب مع الأهلي «1984-1990» ولعب لباوك اليوناني «1990-1991» ثم نيوشاتيل إكزاماكس السويسري، قبل أن يعود إلى الأهلي مجددا ومنه على العين الإماراتي فالزمالك والمصري والترسانة والاتحاد السكندري واعتزل اللعب عام «2008».

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن أسماء الجهاز الفني الذي سيعاون حسام حسن في حال تعيينه مدربا جديدا لمنتخب “الفراعنة”.

ولم يحسم بعد اتحاد الكرة المصري موقفه من محمد أبو العلا طبيب المنتخب بشأن استمراره أو رحيله في ظل الأحاديث عن إسناد المهمة للدكتور محمد عنان بعد طرح اسمه من قبل حسام حسن.