فوز مستحق لمنتخب الأردن.. ورسالة من الملك لـ«النشامى» بعد التأهل التاريخي لنهائي كأس آسيا

بجدارة واستحقاق، واصل منتخب الأردن كتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر وأطاح بمنتخب كوريا الجنوبية بالفوز عليه بهدفين دون رد، ليصل نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ثنائية المنتخب الأردني يزن النعيمات في الدقيقة 53 بعدما تلقى كرة تمريرة ذهبية من النجم موسى التعمري، قبل أن يعود الأخير ويسجل الهدف الثاني بنفسه من مجهود فردي، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب ليراوغ لاعبي كوريا قبل أن يركن الكرة على يمين الحارس.

الجماهير الأردنية تعيش حاليًا حالة فرح كبيرة بهذا الفوز التاريخي الأول، الذي يتحقق على كوريا الجنوبية أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب.

ومن جانبه، هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، منتخب بلاده لكرة القدم بعد تأهله التاريخي إلى نهائي كأس أسيا بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد اليوم «الثلاثاء».

وكتب الملك الأردني عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى».

ويُذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيه منتخب الأردن لنهائي كأس أُمم آسيا على مدار تاريخه.

وينتظر المنتخب الأردني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الإيراني.