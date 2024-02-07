نقابة الأطباء تشارك في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في «غزة» بعمان

تشارك النقابة العامة لأطباء مصر، في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024، بناء على دعوة من نقابة الأطباء الأردنية والجمعية الطبية العربية الأمريكية الوطنية.

ويضم وفد النقابة، د. أسامة عبدالحي النقيب العام لأطباء مصر، ود.خالد امين زارع الأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء – الذراع الإغاثي لنقابة أطباء مصر- حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية وسبل إعادة إعمارها، وتقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة.

ويترأس نقيب أطباء مصر وعضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، د. أسامه عبد الحي، إحدى جلسات المؤتمر، الذي يعقد بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية والمؤسسات الدولية من أكثر من 25 دولة.

وأكد د. أسامه عبد الحي، أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثيا، جراء تواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعمد إخراجها عن الخدمة، بالإضافة إلى الضغط النفسي والجسدي للكوادر الصحية والطبية وطواقم الإسعاف التي لم تتوقف لحظة عن تقديم خدماتها رغم الإنهاك ونقص الإمكانات والأعداد الهائلة للشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على دراسة واقع القطاع الصحي بالقطاع المحاصر، لدراسة الاحتياجات اللازمة له، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.

وأكد د.خالد امين زارع الأمين العام المساعد للنقابة، أن الجهود الإغاثية لنقابة أطباء مصر خلال هذه الكارثة الإنسانية بدأت منذ اليوم الأول للعدوان مرتكزة على ثلاثة محاور؛ الأول هو فتح باب التبرعات وإعداد شحنات من المواد الإغاثية، من خلال المشاركة في إعداد وتجهيز قافلتين إغاثيتين، والثاني هو فتح باب التطوع للأطباء، وتدريب البعض منهم بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري، تمهيداً للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين والمتضررين، وتضمن المحور الثالث لجهود نقابة الأطباء، المشاركة في كافة البرامج التنسيقية مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والفعاليات الخاصة بهذا الملف.