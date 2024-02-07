القومى للطفولة والأمومة يختتم مشاركته بمعرض الكتاب ..

فى ختام أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم ٥٥، اختتم المجلس القومى للطفولة والأمومة مشاركته فى جناح المجلس المخصص له باستقبال الزوار .واستقبل المجلس العديد من الشخصيات البارزة على رأسهم السيدة نسرين مكتبي مدير مركز الطفولة بدولة النرويج والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقاً وعضو المجلس القومي للمرأة، ودكتورة رحاب الفخرانى ممثلة مجلس القبائل والعائلات المصرية والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذة إيمان بهي الدين مدير الإعلام بالمجلس العربي للطفولة والتنمية.

كما زار جناح المجلس عدد من الكاتبات البارزات في أدب الطفل، كالدكتورة هالة يعقوب الشاروني، والدكتورة فاطمة ناعوت، والكاتبة سماح أبو بكر عزت والكاتبة مريام رزق والمدربة بهيئة الرقابة الإدارية.

وأشاد جميعهم بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من ندوات توعوية وأنشطة وفعاليات، فضلا عن الاصدارات التي يتم توزيعها والخاصة بحقوق الطفل.