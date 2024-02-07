إيمان كريم : مبادرة كن سفيراً للتنمية” مثالا حقيقيا لدمج ذوي الإعاقة 

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة البيئة،

رحبت الدكتورة إيمان كريم، بمشاركتها في حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، وأشادت بالدمج الحقيقي الذي تشهده هذه المبادرة من خلال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وتخرجهم بتفوق منها، خاصة وأن المجلس شريكا في مبادرة ” كن سفيرا ” من خلال بروتوكول التعاون الموقع بينه وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبين المجلس والمعهد القومي للحوكمة، وأشادت ايضا بتخريج عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع وأصحاب الإعاقات البصرية والحركية كانوا قد شاركوا في هذه الدفعة وقدموا عدد من المشاريع. وحيت المشرف العام على المجلس، الهدف العام من المبادرة والمتمثل في نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري من جميع المحافظات ليصبحوا سفراء في مجتمعاتهم لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوصت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مشاركتها بضرورة إدراج مشروعات الإعاقة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تنفذها الدولة، مع زيادة الدعم المقدم لمشروعات الاعاقة والتحفيز عليها سواء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو التي تقدم لتسهيل وتيسير الحياة عليهم، مع ضرورة تخصيص مساحة للمجلس في العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من المنظومة البيئية والتكنولوجية لذوي الإعاقة لتمكينهم من بيئة عمل دامجة وذكية بالعاصمة الإدارية.