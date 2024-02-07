الغمراوي: صناعة الدواء المصرية محور أساسي فى توطين الصناعات الدوائية على مستوى قارة إفريقيا

في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الأشقاء والمنظمات الأفريقية، وتعزيز نفاذية الدواء المصري بالأسواق الأفريقية.. أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية حرص مصر على تعزيز توافر المستحضرات الطبية المصرية بتنزانيا؛ وذلك تلبية لاحتياجات المواطن التنزاني، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للأشقاء في تنزانيا، وأنها تسعى إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية بتنزانيا، وأن صناعة الدواء المصرية محور أساسي فى توطين الصناعات الدوائية على مستوى القارة الإفريقية…جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفداً تنزانيا برئاسة اللواء ريتشارد موتايوبا، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية، و آدم فيمبو، مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية TMDA،تناول الإجتماع بحث فرص التعاون المشترك، والبدء بإعداد برامج تدريبية وورش عمل فنية مشتركة، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين، كما شمل النقاش كيفية تيسير إجراءات نفاذ الدواء المصري إلى السوق التنزانية، وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدي الجانب التنزاني، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الدوائي بالجمهورية التنزانية من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائي هناك.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بمقر المنصورية؛ حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة؛ مما يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها كسلطة رقابية، والذي يلقي بظلاله على ارتفاع الجودة التي تتمتع بها المستحضرات الدوائية المصرية.

و أشاد مدير عام الهيئة التنزانية للأدوية والأجهزة الطبية بتنزانيا بالقدرات الفنية والرقابية لمعامل هيئة الدواء المصرية، وأبدى رغبة بلادة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي، والترحيب بعمل شركات الدواء المصرية داخل تنزانيا.