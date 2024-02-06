سيراميكا يتأهل لنهائي كأس الرابطة بعشرة لاعبين على حساب زعيم الثغر بهدف دون رد

تأهل سيراميكا كليوباترا لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحرز لاعب سيراميكا الجزائري أحمد قندوسي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، بعدما غافل وسط دفاعات الاتحاد واستغل كرة عرضية من أحمد هاني، الظهير الأيمن، حولها برأسية متقنة لشباك المهدي سلميان، حارس زعيم الثغر.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 33، بعد حصول أحمد هاني، مدافع سيراميكا كليوباترا، بعدما ارتكب مخالفة منعت انفرادًا مؤكدًا لفريق الاتحاد.

كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفين في المباراة، الأول لرجب نبيل، مدافع سيراميكا، في الدقيقة 2 من عمر المباراة بدعوى تسلل، والثاني للاتحاد السكندري في الدقيقة 43، عن طريق تصويبة قوية من هشام صلاح، لمست يد مهاجم الاتحاد قبل أن تسكن شباك محمد بسام، حارس سيراميكا.

وبفوز سيراميكا كليوباترا، حامل اللقب على الاتحاد السكندرى، يضرب موعدًا مع فريق طلائع الجيش، الذي فاز بدوره في وقت سابق اليوم، على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 3-1، بعد التعادل 1-1.