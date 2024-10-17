تعرف على كواليس وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات

شهد وصول بعثة نادى الزمالك إلى أبو ظبى العديد من الكواليس وعلى رأسها تهافت الجماهير على نجما القلعة البيضاء أحمد مصطفى «زيزو» و«شيكابالا»، لالتقاط الصور التذكارية معهما، حيث وصل الفريق إلى أبو ظبى استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلى، وكان فى استقبالها مدير المراسم بالسفارة المصرية فى الإمارات محمود عبد العظيم، ومسئولى المراسم بمطار زايد الدولى، ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

ويترأس البعثة أمين الصندوق الدكتور حسام المندوه، ويرافقها كل من عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء أحمد سليمان ونيرة الأحمر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى فى الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم «الأحد» المقبل.