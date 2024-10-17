2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم المقبل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على وضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه، كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم المقبل.

وتجرى رابطة الأندية قرعة كأس الرابطة بجانب قرعة الدورى يوم «السبت» المقبل، فى مشروع الهدف «مجمع المنتخبات الوطنية» فى مدينة السادس من أكتوبر.

وقبل انطلاق النسخة الرابعة، توج فريق سيراميكا بآخر لقبين على حساب فريقا زد إف سى، وطلائع الجيش، ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، فيما حصد فريق سيراميكا لقبى النسخة الثانية والثالثة.

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثانى على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادى يشارك فى البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.