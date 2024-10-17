عضو مجلس إدارة الزمالك يعلن تسديد مستحقات الغانى «أتشيمبونج»

أعلن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عمرو أدهم، عن تسديد المستحقات المتأخرة للاعب الفريق الأبيض السابق، المهاجم الغانى بنجامين أتشيمبونج، والذى كان قد تقدم بشكوى للـ«الفيفا»، ضد القلعة البيضاء فى وقت سابق.

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه على منصة «إكس»: «الحمد لله، قام النادى بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج، وتم إغلاق ملف القضية بالكامل».

وكان وكيل أعمال اللاعب أتشيمبونج، وائل الخربتاوى، قد أكد فى تصريحات مُتلفزة، أن الزمالك تخلف عن سداد قسط مستحق للاعب خلال شهر معين، ما أدى لتوقيع غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار، مع إضافة فوائد، ليصل إجمالى المبلغ المطلوب إلى 200 ألف دولار.

وأشار عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عمرو أدهم، إلى أن أتشيمبونج تقدم بشكوى ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، أسفرت عن إيقاف قيد النادى فى فترة الانتقالات، ولكن مع سداد المبلغ، سيتم رفع إيقاف القيد بشكل تلقائى.