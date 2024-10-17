بعثة الأهلى تصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى، وخاض فريق الأهلى مرانه الختامى فى القاهرة ظهر اليوم «الخميس»، على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصرى، وانتظم لاعبو الأهلى الدوليين فى تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجارى.‏

وتضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى 29 لاعبًا هم: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف دارى، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعى، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسى تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، وسام أبو على، والثلاثى الصاعد.. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.