زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تراوحت بين 35 إلى 50%

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023، تفاوتت على مدار الشهور الـ 10 الماضية من 35 % لـ 50% فأكثر، إذ ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية حوالي 3 مرات خلال العام المنقضى، الامر الذى تسبب فى جالة من الجدل الكبير بين المواطنين بسبب إستمرار هذه الارتفاعات بلا مبرر ، وتساءلوا حول ما إذا كان قطاع الأجهزة الكهربائية سيشهد إرتفاعاً جديداً وزيادة أخرى فى الاسعار خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن البيانات الأولية، أكد تراجع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خــلال شهــر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر2023، حيـث بلـغ 112.51، بنسبة انخفاض قدرها 1.73%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.48 فى شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر يناير2023، حيث بلغ 120.55 بنسبة تراجع بلغت نحو 6.70%، وذلك بسبب نقص المواد الأولية وصعوبة الاستيراد من الخارج في ظل أزمة شح الدولار.

من جانبه، أكد فؤاد عبد المقصود ، صاحب معرض للاجهزة الكهربائية بشبرا مصر ومتعدد الفروع فى منطقة وسط البلد والدقى، إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الفترة من 2022 حتى يناير 2023 بنسبة 100% نتيجة تعويم الجنيه والتغيرات الاقتصادية، مما أثر على تكاليف تصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية وأدى إلى زيادة ملحوظة في أسعارها، موضحاً أن الاسعار ارتفعت بنسبة تراوحت بين 35 إلى 50% مؤخرًا، ويمكن رصد هذا الارتفاع في أسعار المروحات حيث زاد سعر المروحة التي كانت تباع بـ600 جنيه إلى 1250 جنيه، وهناك أنواع أخرى تصل إلى 3000 جنيه، بينما بدأت أسعار التكييفات من 13000 جنيه وصولاً إلى 38000 جنيه، موضحاً أن سوق الاجهزة الكهربائية يشهد حاليا ظاهرة الـ الأوفر برايس بشكل أوسع ، بسبب إقبال عدد من المواطنين علي شراء الدولار والمضاربة فيه، فشراء الدولار وتخزينه للمضاربة فيه كنوع من الادخار والاستثمار للاستفادة من فرق الأسعار يعتبرسبباً رئيسياً وراء ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل المبالغ فيه في السوق السوداء، وإنعكاس ذلك بشكل واضح وكبير على الاسعار.