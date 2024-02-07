بعاملى الأرض والجمهور.. كوت ديفوار تسعى للتأهل لنهائى أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية

على ملعب «الحسن واتارا»، وفي تمام العاشرة من مساء اليوم «الأربعاء» بتوقيت القاهرة، يواجه منتخب أفيال ساحل العاج نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، فى منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، متسلحة بعاملي الأرض والجمهور لحسم هذه المواجهة لصالحها.

وكان منتخب كوت ديفوار قد نجح فى الصعود للمربع الذهبى الأفريقي، بعدما تحقيق فوز مثير على نظيره المالى بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام.

فيما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور قبل نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عقب الفوز على غينيا بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الحسن واتارا».

ويتفوق منتخب كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية فى القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة الأفيال 334 مليون يورو، بينما جاءت قيمة الكونغو الديمقراطية 111 مليون يورو، ويعد عثمان ديوماندي أغلى لاعبى أصاحب الأرض بقيمة 40 مليون يورو، بينما جاء يوان ويسا في مقدمة لاعبى الكونغو بقيمة 25 مليون يورو.

وسيلتقى الفائز من صدام «الأفيال» بـ«الفهود» مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين «النسور الخضر» أمام نظيره الـ«بافانا بافانا»، في المباراة النهائية المقرر إقامتها في العاشرة من مساء يوم «الأحد» المقبل، على ملعب «الحسن واتارا»، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء يوم «السبت» 10 فبراير.