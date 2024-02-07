«العنابى» أمام إيران اليوم في رحلة البحث عن تذكرة العبور لنهائي كأس آسيا 2023

جماهير الكرة العربية فى العالم وفى آسيا على وجه الخصوص، على موعد اليلة، حينما يلتقي منتخب قطر أمام نظيره منتخب إيران اليوم «الأربعاء»، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد الثمامة، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

زكان «العنابى»، قد وصل لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا بعد الفوز على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب إيران على حساب نظيره منتخب اليابان بالفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتحدى الليلة، يأتى من أن منتخب قطر حامل لقب بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، نظيره المنتخب الإيراني، بعد أن تجاوز «العنابى» عقبة أوزبكستان في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فازت إيران على اليابان في ربع نهائي البطولة في مفاجأة مدوية، كما أن له الأفضلية على المنتخب الإيرانى فى أنه يتسلح بالأرض والجمهور أمام المنتخب الإيراني القوي وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

ويُذكر أن المنتخب الإيراني، قد توج بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل ويأتي في المركز الثاني ضمن أكثر المنتخبات الفائزة باللقب تساويا مع السعودية، وكلاهما خلف منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 4 مرات.

فيما حصد العنابي اللقب الأخير في البطولة وهو أحدث الفائزين باللقب حيث توج بطلا للقارة مرة واحدة فقط في نسخة الإمارات 2019.

وعلى مستوى هذه البطولة، نجد أن «العنابى» يقدم أداءًا رائعا منذ بداية البطولة، حيث تأهل بالعلامة الكاملة عن مجموعته بثلاثة انتصارات على لبنان، الصين وطاجيكستان تواليًا، وعبر من دور الـ16 على حساب فلسطين بانتصار بنتيجة 2-1، ثم أوزبكستان في ربع النهائي.

فيما تأهل المنتخب الإيراني متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد حصد 9 نقاط من 3 انتصارات، وعبر دور الـ 16 بصعوبة بركلات الترجيح أمام المنتخب السوري، ثم تجاوز منتخب اليابان القوي في دور الثمانية بانتصار بنتيجة 2-1.