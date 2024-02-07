” البيطريبن” تواصل تلقى أوراق الترشح على انتخابات نقابتى الوادى الجديد و الإسماعيلية حتى ١٢ فبراير

أكد دكتور ناجى سلام ؛ رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي والنقيب العام لنقابة الاطباء البيطريين، أن اللجنة تواصل أعمالها فى تلقى أوراق الترشح لنقابة الوادى الجديد على مقعد رئيس النقابة وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن،والتى تم إتخاذ قرار مؤخرا بإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى عليها، إضافة الى إعادة فتح باب الترشح لنقابة الإسماعيلية على مقعد واحد تحت السن،مشيرا إلى أن تسليم الأوراق المطلوبة للجنة الانتخابات بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى أو عن طريق البريد، بداية من أمس الثلاثاء وحتى الاثنين ١٢ فبراير لمدة سبعة أيام، عن أن تعلن القوائم النهائية بمجلس النقابة العامة المنعقد ١٦ فبراير القادم.

يذكر أن الأوراق المطلوب هى ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للإنتخابات ، صورة بطاقة الرقم القومي ساريه ، صورة كارنية النقابة ساري ، عدد 2 صورة شخصية حديثة؛ على أن يكون المرشح مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك، ومُسدداً إشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 26 ديسمبر 2023، صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) حديثة موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين ، إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها (الطبيب البيطري بالقطاع الخاص) ، اما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تقدم نفس الشهادة أو الإفادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية، إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر ) بأنه لا يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص .