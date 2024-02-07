الأهلي فى الجزائر الثلاثاء المقبل لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

قرر المدير الفني للفريق لمارد الأحمر السويسري مارسيل كولر، السفر إلى الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، 13 فبراير الجاري، وذلك لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره شباب بلوزداد، فى منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي فريق النادى الأهلي بنظيره فريق شباب بلوزداد في المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يحسم السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأحمر، المسافرة إلى الجزائر لخوض المباراة.

وقد حصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، من التدريبات الجماعية اليوم «الأربعاء»، قبل العودة مرة أخرى، لاستكمال الاستعدادات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، وستقام المباراة المرتقبة يبن الأهلي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة القادم، 16 فبراير الحالي وهى مباراة أُجلت بسبب اشتراك «الفراعنة» والجزائر فى بطولة الأُمم الإفريقية.

ويأتى النادى الأهلي فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعدما حصل على 5 نقاط، من 3 مباريات خاضها، حيث تعادل في لقائين وفاز في مباراة واحدة.