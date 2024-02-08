الصحة وهيئة كوجناس الدولية يبحثان سبل التعاون لتطوير منظومة التعليم الفنى الصحى

فى إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الفني الصحي، عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا ، مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم، ناقش الاجتماع خطط التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقا للنموذج الألماني.

وتضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس تنص علي وضع خطة عمل لمشروع تجريبي، يشمل التعاون في عدة مراحل منها، دراسة الاحتياجات، تقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب، وتطبيق الجودة الشاملة.

أكد “حسام “عبد الغفار ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن المشروع يهدف إلى تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجين في الحصول علي شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليا.